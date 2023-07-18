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Новичок Металлиста 1925 Ари Моура: У меня большая борода около 6 лет и она мне очень нравится
Бразилец не побоялся приехать в Украину
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Бразильский новичок "
- Какие твои первые впечатления от пребывания в Украине и в "Металлисте 1925"?
– Команда, страна, коллектив приняли меня очень хорошо, я очень рад быть здесь, и понемногу я все больше адаптируюсь.
– В Украине сейчас война. Это смело с твоей стороны приехать в Украину в такое время. Как ты решился на этот шаг?
– Украина – это страна, которая действительно находится в сложной ситуации, но я оставляю все в руках Бога и знаю, что Бог привел меня в нужное место.
– До этого ты выступал в Израиле, где тоже не простая ситуация. Любишь быть там, где опасно?
- Израиль также является страной, жизнь в которой очень усложнена войной. Но, как я уже сказал, очень доверяю Богу и знаю, что я в правильном месте.
– Расскажи о себе, как об игроке, что стоит знать болельщикам?
– Я игрок, который любит играть на флангах, мне больше нравится действовать на правом фланге. Но если команде нужна помощь, я могу сыграть в центре полузащиты.
– Сейчас сборы, это тяжелый период для футболиста. Но что ты делаешь, когда выпадает свободное время? Как проводишь досуг?
– Я обычно много общаюсь со своей семьей в свободное время, потому что именно с ними я нахожу силы, чтобы быть здесь. Я также пользуюсь возможностью много отдыхать, потому что предсезонные тренировки очень утомительны.
– Кто твои футбольные кумиры? С кого брал пример в детстве, а с кого сейчас?
– Я фанат Роналдиньо, тоже мне нравится Неймар, но кумир – это Роналдиньо!
- За какие команды в мире болеешь?
- Я болею за "ПСЖ", потому что у них есть Неймар.
– У тебя просто роскошная борода. Как давно ты ее отращиваешь или много времени тратишь на уход?
– У меня большая борода около 6 лет, мне приходится часто ухаживать за ней, поскольку мне очень нравится моя борода.
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