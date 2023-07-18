Новичок Металлиста 1925 Ари Моура: У меня большая борода около 6 лет и она мне очень нравится

Бразильский новичок " Металлиста 1925 " Ари Моура рассказал о своем приезде в Украину, о том, кто его футбольный кумир и о своей бороде.

- Какие твои первые впечатления от пребывания в Украине и в "Металлисте 1925"?

– Команда, страна, коллектив приняли меня очень хорошо, я очень рад быть здесь, и понемногу я все больше адаптируюсь.

– В Украине сейчас война. Это смело с твоей стороны приехать в Украину в такое время. Как ты решился на этот шаг?

– Украина – это страна, которая действительно находится в сложной ситуации, но я оставляю все в руках Бога и знаю, что Бог привел меня в нужное место.

– До этого ты выступал в Израиле, где тоже не простая ситуация. Любишь быть там, где опасно?

- Израиль также является страной, жизнь в которой очень усложнена войной. Но, как я уже сказал, очень доверяю Богу и знаю, что я в правильном месте.

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– Расскажи о себе, как об игроке, что стоит знать болельщикам?

– Я игрок, который любит играть на флангах, мне больше нравится действовать на правом фланге. Но если команде нужна помощь, я могу сыграть в центре полузащиты.

– Сейчас сборы, это тяжелый период для футболиста. Но что ты делаешь, когда выпадает свободное время? Как проводишь досуг?

– Я обычно много общаюсь со своей семьей в свободное время, потому что именно с ними я нахожу силы, чтобы быть здесь. Я также пользуюсь возможностью много отдыхать, потому что предсезонные тренировки очень утомительны.

– Кто твои футбольные кумиры? С кого брал пример в детстве, а с кого сейчас?

– Я фанат Роналдиньо, тоже мне нравится Неймар, но кумир – это Роналдиньо!

- За какие команды в мире болеешь?

- Я болею за "ПСЖ", потому что у них есть Неймар.

– У тебя просто роскошная борода. Как давно ты ее отращиваешь или много времени тратишь на уход?

– У меня большая борода около 6 лет, мне приходится часто ухаживать за ней, поскольку мне очень нравится моя борода.