  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Металлиста 1925 Ари Моура: У меня большая борода около 6 лет и она мне очень нравится
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Металлиста 1925 Ари Моура: У меня большая борода около 6 лет и она мне очень нравится

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец не побоялся приехать в Украину

Новичок Металлиста 1925 Ари Моура: У меня большая борода около 6 лет и она мне очень нравится

скриншот

Новина українською

Бразильский новичок "Металлиста 1925" Ари Моура рассказал о своем приезде в Украину, о том, кто его футбольный кумир и о своей бороде.

- Какие твои первые впечатления от пребывания в Украине и в "Металлисте 1925"?

– Команда, страна, коллектив приняли меня очень хорошо, я очень рад быть здесь, и понемногу я все больше адаптируюсь.

– В Украине сейчас война. Это смело с твоей стороны приехать в Украину в такое время. Как ты решился на этот шаг?

– Украина – это страна, которая действительно находится в сложной ситуации, но я оставляю все в руках Бога и знаю, что Бог привел меня в нужное место.

– До этого ты выступал в Израиле, где тоже не простая ситуация. Любишь быть там, где опасно?

- Израиль также является страной, жизнь в которой очень усложнена войной. Но, как я уже сказал, очень доверяю Богу и знаю, что я в правильном месте.

– Расскажи о себе, как об игроке, что стоит знать болельщикам?

– Я игрок, который любит играть на флангах, мне больше нравится действовать на правом фланге. Но если команде нужна помощь, я могу сыграть в центре полузащиты.

– Сейчас сборы, это тяжелый период для футболиста. Но что ты делаешь, когда выпадает свободное время? Как проводишь досуг?

– Я обычно много общаюсь со своей семьей в свободное время, потому что именно с ними я нахожу силы, чтобы быть здесь. Я также пользуюсь возможностью много отдыхать, потому что предсезонные тренировки очень утомительны.

– Кто твои футбольные кумиры? С кого брал пример в детстве, а с кого сейчас?

– Я фанат Роналдиньо, тоже мне нравится Неймар, но кумир – это Роналдиньо!

- За какие команды в мире болеешь?

- Я болею за "ПСЖ", потому что у них есть Неймар.

– У тебя просто роскошная борода. Как давно ты ее отращиваешь или много времени тратишь на уход?

– У меня большая борода около 6 лет, мне приходится часто ухаживать за ней, поскольку мне очень нравится моя борода.

По теме
yellow-arrow
Источник: Конкретный интерес к Довбику проявляет только Жирона
yellow-arrow
Цыганык: Я на 99% уверен, что для Луческу это последний сезон в его тренерской карьере
yellow-arrow
Президент Вереса: У нас не было юридических отношений с ЛНЗ. Компенсацию за пасича мы получили от агента
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде