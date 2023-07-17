Продакшн, бесплатный показ матчей первые полгода, ОТТ-платформа: что предлагает клубам УПЛ канал XSport

Сегодня, 17 июля, представители клубов УПЛ провели заседание, на котором обсудили вопрос телетрансляций поединков предстоящего сезона.

Также известно, что 13 клубов получили предложения от телеканала XSport о контракте на три года с возможностью продления еще на два сезона. ТаТоТаке предоставил детальный бизнес-план транслятора.

Полностью оплатить продакшн матчей в первые полгода.

Доделать отдельную ОТТ-платформу до 1.01.2024.

В первые полгода транслировать матчи бесплатно в открытом доступе: в покрытии режима Т2 и кабельных сетях.

После запуска ОТТ-платформы и реализации платных пакетов распределять средства следующим образом: 15% удерживает канал для компенсации расходов, 85% – передаются клубам.

Клубы получат свою долю после того, как прибыли XSport отобьют все расходы канала на продакшн.

Также по данным источника, XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы возмутились и настояли, что все должно делиться поровну.