Карпаты в тайном спарринге обыграли Верес

В понедельник, 17 июля, ровенский " Верес " провел спарринг с львовскими "Карпатами". Поединок проходил во Львове на стадионе "Украина" и по просьбе хозяев прошел в закрытом режиме.

Поединок прошел с некоторым преимуществом львовян, что и вылилось в два забитых гола в концовке каждого из таймов.

На 44-й минуте за львовян открыл счет Подлепенец, а на 88-й закрыл игру Галенков. Между ними за ровенчан забил таинственный Зорро – бразильский игрок на просмотре.

Завтра, 19 июля, "Верес" сыграет с "Кривбассом".

"Карпаты" – "Верес" 2:1

Голы: Подлепенец (42), Галенков, (88) – игрок на просмотре (49).

Верес (стартовый состав): Когут - Балан, Вовченко, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, игрок на просмотре, Близниченко, В.Шарай, Марусич.