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Карпаты в тайном спарринге обыграли Верес
Команды продолжают подготовку к сезону
nkveres.com
В понедельник, 17 июля, ровенский "
Поединок прошел с некоторым преимуществом львовян, что и вылилось в два забитых гола в концовке каждого из таймов.
На 44-й минуте за львовян открыл счет Подлепенец, а на 88-й закрыл игру Галенков. Между ними за ровенчан забил таинственный Зорро – бразильский игрок на просмотре.
Завтра, 19 июля, "Верес" сыграет с "Кривбассом".
"Карпаты" – "Верес" 2:1
Голы: Подлепенец (42), Галенков, (88) – игрок на просмотре (49).
Верес (стартовый состав): Когут - Балан, Вовченко, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, игрок на просмотре, Близниченко, В.Шарай, Марусич.
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