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Карпаты в тайном спарринге обыграли Верес

Премьер-лига
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Команды продолжают подготовку к сезону

Карпаты в тайном спарринге обыграли Верес

nkveres.com

Новина українською

В понедельник, 17 июля, ровенский "Верес" провел спарринг с львовскими "Карпатами". Поединок проходил во Львове на стадионе "Украина" и по просьбе хозяев прошел в закрытом режиме.

Поединок прошел с некоторым преимуществом львовян, что и вылилось в два забитых гола в концовке каждого из таймов.

На 44-й минуте за львовян открыл счет Подлепенец, а на 88-й закрыл игру Галенков. Между ними за ровенчан забил таинственный Зорро – бразильский игрок на просмотре.

Завтра, 19 июля, "Верес" сыграет с "Кривбассом".

"Карпаты""Верес" 2:1

Голы: Подлепенец (42), Галенков, (88) – игрок на просмотре (49).

Верес (стартовый состав): Когут - Балан, Вовченко, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, игрок на просмотре, Близниченко, В.Шарай, Марусич.

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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