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Городское дерби. Александрия в спарринге обыграла Полтаву
Подготовка к сезону продолжается
fco.com.ua
В понедельник, 17 июля, "
Хозяива владели преимуществом и победили со счетом 2:0 - в конце первого тайма Артем Шулянский открыл счет, а под занавес второго тайма Даниил Скорко установил итоговый результат.
Свой следующий спарринг команда Ротаня проведет в субботу, 22 июля против "Черноморца".
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