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Городское дерби. Александрия в спарринге обыграла Полтаву

Премьер-лига
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Подготовка к сезону продолжается

Городское дерби. Александрия в спарринге обыграла Полтаву

fco.com.ua

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В понедельник, 17 июля, "Александрия" на своем домашнем стадионе "Ника" провела очередной спарринг. Соперником "горожан" была перволиговская "Полтава".

Хозяива владели преимуществом и победили со счетом 2:0 - в конце первого тайма Артем Шулянский открыл счет, а под занавес второго тайма Даниил Скорко установил итоговый результат.

Свой следующий спарринг команда Ротаня проведет в субботу, 22 июля против "Черноморца".

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В статье: ФК Александрия СК Полтава
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