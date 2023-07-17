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Днепр-1 подписал 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо

Премьер-лига
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(4 голосов)

Игрок уже присоединился к команде

Днепр-1 подписал 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо

фото из соцсетей

Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо из "Атлетико Минейро".

Официально об условиях подписания днепряне пока не сообщают, но отмечают, что парень уже присоединился к команде на сборах в Ужгороде.

Ранее СМИ писали о том, что это будет аренда с правом выкупа.

Бразилец может сыграть на любой позиции в центре поля.

Воспитанник "Атлетико Минейро" еще не успел дебютировать в первой команде, но считается одним из талантов клуба.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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