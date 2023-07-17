Днепр-1 подписал 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо

" Днепр-1 " объявил о подписании 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо из "Атлетико Минейро".

Официально об условиях подписания днепряне пока не сообщают, но отмечают, что парень уже присоединился к команде на сборах в Ужгороде.

Ранее СМИ писали о том, что это будет аренда с правом выкупа.

Бразилец может сыграть на любой позиции в центре поля.

Воспитанник "Атлетико Минейро" еще не успел дебютировать в первой команде, но считается одним из талантов клуба.