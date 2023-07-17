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Днепр-1 подписал 18-летнего бразильского хавбека Виктиньо
Игрок уже присоединился к команде
фото из соцсетей
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Официально об условиях подписания днепряне пока не сообщают, но отмечают, что парень уже присоединился к команде на сборах в Ужгороде.
Ранее СМИ писали о том, что это будет аренда с правом выкупа.
Бразилец может сыграть на любой позиции в центре поля.
Воспитанник "Атлетико Минейро" еще не успел дебютировать в первой команде, но считается одним из талантов клуба.
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Источник:СК Дніпро-1
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