Дедишин: Рух готов полностью покрыть продакшн УПЛ ТВ

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедишин заявил о том, что львовский клуб готов взять на себя финансирование УПЛ ТВ, а также позицию клуба в целом по этому вопросу.

- Мы готовы полностью покрыть продакшн УПЛ ТВ, без использования доли клубов по беттинговым правам и контракту титульного спонсора лиги – Vbet. В первый год планируем создать максимально открытый доступ для зрителей, чтобы популяризировать продукт и сформировать клиентскую базу. А потом уже переориентировать его на мультиплатформенную модель из-за всех актуальных игроков на рынке услуг ОТТ.

– Как вы планируете отбивать расходы?

– Сейчас не думаем об этом. Для запуска проекта требуется стартовый капитал. Мы готовы его предоставить. Главная мотивация – доказать конкретными действиями, что можно сделать качественный продукт – в интересах всех клубов, а не частных владельцев. Стараемся сделать УПЛ ТВ серьезным игроком на рынке, с которым захотят работать и договариваться. Тогда появятся и серьезные спонсоры и рекламодатели, партнеры по телерынку, и самое главное – мы хотим максимально интегрировать в наш проект и заинтересовать им болельщиков-телезрителей.

О возврате средств. Понятно, что мы хотели бы рано или поздно вернуть свою инвестицию. Но это будет возможно, если мы создадим прибыльный проект, который принесет клубам деньги. Если так произойдет, то уверен, что все клубы сами обратятся к нам с предложением вернуть нашему или другим клубам вложенную инвестицию. И подчеркиваю, что это не наше условие инвестирования, а чисто теоретическое мнение и предложение.

– Слышали, что этот проект финансово хочет поддержать "Колос".

- Да, это была личная инициатива господина Засухи. Пропорции поддержки не обсуждались. Мы никаких требований не выдвигаем. Просто стремимся объединить под крышей УПЛ ТВ и Премьер-лиги максимальное количество участников.

- Многие ищут в вашей активности скрытую мотивацию.

- У нас ее точно нет. Если видите – можете смело озвучить. Мы были и остаемся убежденными и последовательными адептами создания собственного продукта Лиги, без посредников и ангажированных каналов. Да, все ищут какую-то выгоду. Давайте хоть раз в жизни ее не искать. В конце концов, мы рискуем своими деньгами. Это наша зона ответственности.

Качественный телепродукт – это минимальный комфорт, который нам необходим. Сейчас ситуация такова, что за этот комфорт нужно заплатить - мы готовы это сделать. Следовательно, мы не навязываем, мы предлагаем. Вижу, что у нас в клубах очень много умных людей с классными идеями. Поэтому и верю в реализацию прозрачной и профессиональной модели УПЛ ТВ.