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Президент Вереса - про УПЛ ТВ: Расходная часть на обеспечение трансляций в течение сезона 85-86 млн гривен

Премьер-лига
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В ровненском клубе без оптимизма воспринимают идею создания УПЛ ТВ

Президент Вереса - про УПЛ ТВ: Расходная часть на обеспечение трансляций в течение сезона 85-86 млн гривен

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, почему ровенский клуб без оптимизма воспринимает идею создания УПЛ ТВ.

"Есть три клуба, которые четко сказали, что не идут в единый телепул.

Мы попросили дать нам цифры. 85-86 миллионов гривен – расходная часть на обеспечение трансляций в течение сезона. А доход? А доход – это те деньги, которые клуб получает и без УПЛ-ТВ. Деньги от компании VBET, являющейся партнером лиги, деньги от бетинговых прав, и есть какая-то крошечная часть самой прибыли. То есть мы должны финансировать трансляции, но не можем зарабатывать. Так давайте обратимся к Setanta, Megogo, Sweet TV, другим платформам – пусть они предложат свои цифры. Сейчас этот пул – он снова не единственный. Может, нам тогда лучше на Veres TV показывать свои матчи?

Для такого клуба как наш – 100-200 тысяч долларов – это деньги. Деньги, которые нам точно помогут. Мы хотим создавать самодостаточный клуб", - сказал Надеин.

Напомним, что окончательное решение по трансляциям матчей УПЛ клубы должны принять в среду, 19 июля.

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В статье: Верес (Ровно) телепул Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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