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Пихаленок вернулся после травмы. Волынец и Виктиньо провели первую тренировку с Днепром-1

Премьер-лига
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Днепр-1 продолжает готовиться к сезону

Пихаленок вернулся после травмы. Волынец и Виктиньо провели первую тренировку с Днепром-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" продолжает подготовку к новому сезону.

В понедельник, 17 июля, команда провела очередную тренировку, участие в которой приняли и два новичка.

К тренировкам с командой приступил голкипер Евгений Волынец, также к команде присоединился бразильский 18-летний хавбек Виктиньо из "Атлетико Минейро".

Кроме того, после травмы восстановился лучший ассистент прошлого чемпионата Александр Пихаленок. Утром он отдельно работал с тренером по физподготовке, а вечером провел первую тренировку в общей группе.

Во вторник днепряне проведут свой заключительный спарринг межсезонья – игра с "Кривбассом" начнется в 17 часов.

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В статье: Евгений Волынец Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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