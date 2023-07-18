Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пихаленок вернулся после травмы. Волынец и Виктиньо провели первую тренировку с Днепром-1
Днепр-1 продолжает готовиться к сезону
scdnipro1.com.ua
"
В понедельник, 17 июля, команда провела очередную тренировку, участие в которой приняли и два новичка.
К тренировкам с командой приступил голкипер Евгений Волынец, также к команде
Кроме того, после травмы восстановился лучший ассистент прошлого чемпионата Александр Пихаленок. Утром он отдельно работал с тренером по физподготовке, а вечером провел первую тренировку в общей группе.
Во вторник днепряне проведут свой заключительный спарринг межсезонья – игра с "Кривбассом" начнется в 17 часов.
Популярное сейчас
- Соперники для конкурентов Украины, формирование списка потенциальных соперников Зари. Первый квалификационный раунд ЛЧ
- В Баварии заявили, что Кейн уже принял решение по поводу своего будущего – менеджер Тоттенхэма отреагировал
- Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту
- Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана