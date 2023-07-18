Пихаленок вернулся после травмы. Волынец и Виктиньо провели первую тренировку с Днепром-1

" Днепр-1 " продолжает подготовку к новому сезону.

В понедельник, 17 июля, команда провела очередную тренировку, участие в которой приняли и два новичка.

К тренировкам с командой приступил голкипер Евгений Волынец, также к команде присоединился бразильский 18-летний хавбек Виктиньо из "Атлетико Минейро".

Кроме того, после травмы восстановился лучший ассистент прошлого чемпионата Александр Пихаленок. Утром он отдельно работал с тренером по физподготовке, а вечером провел первую тренировку в общей группе.

Во вторник днепряне проведут свой заключительный спарринг межсезонья – игра с "Кривбассом" начнется в 17 часов.