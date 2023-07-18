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Динамо отдаст защитника и хавбека в аренду Заре – источник
В прошлом сезоне за киевлян они почти не играли
Фото: ФК Динамо
"Динамо" решило отдать своих двух игроков в аренду "Заре". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
В следующем сезоне за луганцев выступят защитник Антон Боль и хавбек Александр Яцык. Оба сегодня отправятся к "Заре" набираться опыта, ведь там им обещают игровое время.
В прошлом сезоне они на двоих сыграли шесть матчей в составе "Динамо". Боль провел 66 минут на поле, а Яцык – 21 минуту.
Оба футболиста имеют контракт с киевлянами до 2026 года. У Боля он завершается в июне, а у Яцыка – в декабре.
20-летние футболисты имеют практически одинаковую трансферную стоимость. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 200 тысяч евро, а хавбека – 250 тысяч евро.
Отметим, что в настоящее время в "Заре" нет ни одного игрока, официально перешедшего из "Динамо" на правах аренды.
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