Динамо опровергло заявление о том, что воспитанники академии киевлян поедут на сбор в Сербию

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с заявлением, в котором опровергло слухи о том, что игроки академии поедут на сборы в Сербию.

“Информация о том, что юные футболисты динамовской школы будут проходить учебно-тренировочные сборы на территории Сербии за счет местного правительства, не соответствует действительности.

У нашего клуба был такой вариант, но по ряду понятных причин (в том числе из-за участия сербского клуба “Црвена Звезда” на турнире в России) это приглашение было отклонено.

Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип "спорт вне политики" для нас не работает.

В свою очередь, руководство ФК “Динамо” (Киев) сделает все возможное, чтобы все возрастные группы нашей Академии прошли полноценную подготовку к предстоящему сезону”, - говорится в заявлении киевского клуба.