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Динамо опровергло заявление о том, что воспитанники академии киевлян поедут на сбор в Сербию
Для "бело-синих" спорт не вне политики
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с заявлением, в котором опровергло слухи о том, что игроки академии поедут на сборы в Сербию.
“Информация о том, что юные футболисты динамовской школы будут проходить учебно-тренировочные сборы на территории Сербии за счет местного правительства, не соответствует действительности.
У нашего клуба был такой вариант, но по ряду понятных причин (в том числе из-за участия сербского клуба “Црвена Звезда” на турнире в России) это приглашение было отклонено.
Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип "спорт вне политики" для нас не работает.
В свою очередь, руководство ФК “Динамо” (Киев) сделает все возможное, чтобы все возрастные группы нашей Академии прошли полноценную подготовку к предстоящему сезону”, - говорится в заявлении киевского клуба.
Ранее сообщалось, что сербское правительство планирует покрыть расходы на проживание, питание, обучение и футбольные матчи команд академии "Динамо".
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