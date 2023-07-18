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Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса
Однако пока участия в спаррингах не принимают
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Два потенциальных пожилых новичка "Шахтера" Невертон и Педринью Азеведо находятся на товарищеском матче "горняков" против "Аякса" в Нидерландах. Об этом сообщил комментатор во время трансляции матча.
Также перед началом поединка телекамера поймала момент, когда эта пара стоит у поля. Пока они не участвуют в матчах.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" заплатит "Сан-Паулу" за вингера Невертона 3,7 млн евро. Защитник Педриньо Азеведо может присоединиться к "горнякам" на правах свободного агента.
"Шахтер" и "Аякс" начали спарринг в 15:00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этой встречи.
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