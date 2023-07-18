Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса

Два потенциальных пожилых новичка "Шахтера" Невертон и Педринью Азеведо находятся на товарищеском матче "горняков" против "Аякса" в Нидерландах. Об этом сообщил комментатор во время трансляции матча.

Также перед началом поединка телекамера поймала момент, когда эта пара стоит у поля. Пока они не участвуют в матчах.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" заплатит "Сан-Паулу" за вингера Невертона 3,7 млн евро. Защитник Педриньо Азеведо может присоединиться к "горнякам" на правах свободного агента.

"Шахтер" и "Аякс" начали спарринг в 15:00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этой встречи.