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Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса

Премьер-лига
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Однако пока участия в спаррингах не принимают

Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса

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Два потенциальных пожилых новичка "Шахтера" Невертон и Педринью Азеведо находятся на товарищеском матче "горняков" против "Аякса" в Нидерландах. Об этом сообщил комментатор во время трансляции матча.

Также перед началом поединка телекамера поймала момент, когда эта пара стоит у поля. Пока они не участвуют в матчах.

Два потенциальных новичка Шахтера присутствуют на товарищеском матче против Аякса - изображение 1

Ранее сообщалось, что "Шахтер" заплатит "Сан-Паулу" за вингера Невертона 3,7 млн евро. Защитник Педриньо Азеведо может присоединиться к "горнякам" на правах свободного агента.

"Шахтер" и "Аякс" начали спарринг в 15:00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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