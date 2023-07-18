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Там, где двое, будет и третий. Динамо отдаст еще одного игрока в аренду Заре
Уже собирается киевская группа
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
"Заря" арендует на следующий сезон еще одного игрока "Динамо". Речь идет о Викентии Волошине, сообщает "ТаТоТаке".
Прошлый сезон он провел в аренде в “Александрии”. В общей сложности на его счету 18 матчей в составе "горожан".
Волошин вместе с другими "динамовцами" Александром Яциком и Антоном Болем уже присоединился к лагерю "Зари" на польском межсезонном сборе. В составе луганцев в следующем сезоне будут выступать минимум три игрока "бело-синих".
Контракт Викентия Волошина с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
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