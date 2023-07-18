Судаков: У Шахтера нет потолка, мы должны работать и выходить на новый уровень

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнениями о своем развитии и развитии команды в целом.

“ – Ты стал одним из лидеров нынешнего "Шахтера". Как ты можешь прокомментировать прогресс?

– Наверное, прогресс был невероятным, за год многое изменилось. Начиная с того, что ты не знаешь, что будет завтра, где будешь и где будет команда. И заканчивая тем, что сейчас ты играешь в национальной сборной и в одном из сильнейших клубов Европы, доходишь в 1/8 Лиги Европы, выходишь из группы Лиги Чемпионов.

Это невероятная работа, которую мы проделали с командой и тренерским штабом в том году. Каждый из нас индивидуально на несколько ступеней поднялся вверх.

Считаю, что у нашей команды нет потолка, мы должны работать каждый день и выходить на новый уровень. Когда ты выиграешь одно чемпионство – это одно, а когда ты подтверждаешь его – это совсем другое. Сейчас наша главная цель – повторить наше достижение.

Понимаем, что сейчас это будет сложно. Это будет другой год, другая команда и чемпионат. Мы должны с каждым днем прибавлять в игре, как ментально, так и физически. Думаю, у нас может все получиться”, - сказал Судаков.