  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: У Шахтера нет потолка, мы должны работать и выходить на новый уровень
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: У Шахтера нет потолка, мы должны работать и выходить на новый уровень

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас у команды есть цель – защитить чемпионский титул

Судаков: У Шахтера нет потолка, мы должны работать и выходить на новый уровень

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнениями о своем развитии и развитии команды в целом.

– Ты стал одним из лидеров нынешнего "Шахтера". Как ты можешь прокомментировать прогресс?

– Наверное, прогресс был невероятным, за год многое изменилось. Начиная с того, что ты не знаешь, что будет завтра, где будешь и где будет команда. И заканчивая тем, что сейчас ты играешь в национальной сборной и в одном из сильнейших клубов Европы, доходишь в 1/8 Лиги Европы, выходишь из группы Лиги Чемпионов.

Это невероятная работа, которую мы проделали с командой и тренерским штабом в том году. Каждый из нас индивидуально на несколько ступеней поднялся вверх.

Считаю, что у нашей команды нет потолка, мы должны работать каждый день и выходить на новый уровень. Когда ты выиграешь одно чемпионство – это одно, а когда ты подтверждаешь его – это совсем другое. Сейчас наша главная цель – повторить наше достижение.

Понимаем, что сейчас это будет сложно. Это будет другой год, другая команда и чемпионат. Мы должны с каждым днем прибавлять в игре, как ментально, так и физически. Думаю, у нас может все получиться”, - сказал Судаков.

В прошлом сезоне Георгий провел за "Шахтер" 39 матчей, в которых отличился пятью голами и 10 результативными передачами. Судаков был признан лучшим молодым игроком чемпионата Украины 22/23, а также стал лучшим среди "горняков" в предыдущем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Аякс – Шахтер 3:0. Без шансов на положительный результат для чемпиона Украины
yellow-arrow
Зачем зашкваренный Гай Шахтеру, вернутся ли болельщики на трибуны, Динамо - фаворит на титул. ВИДЕО
yellow-arrow
Там, где двое, будет и третий. Динамо отдаст еще одного игрока в аренду Заре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
YouTube Шахтаря

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде