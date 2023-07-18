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Брюгге Яремчука заинтересовался Лонвейком
Хавбек вряд ли вернется в Динамо
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Еще один бельгийский клуб проявляет интерес к хавбеку "
Как сообщают местные СМИ, нидерландским игроком интересуется "Брюгге" Романа Яремчука.
Ранее была информация, , что на Ловейка претендуют "Андерлехт", "Копенгаген" и "Виборг". При этом для "Андерлехта" полузащитник не является приоритетной трансферной целью.
Ранее сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.
В сезоне-2022/23 Лонвейк провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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