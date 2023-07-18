Брюгге Яремчука заинтересовался Лонвейком

Еще один бельгийский клуб проявляет интерес к хавбеку " Динамо " Джастину Лонвейку.

Как сообщают местные СМИ, нидерландским игроком интересуется "Брюгге" Романа Яремчука.

Ранее была информация, , что на Ловейка претендуют "Андерлехт", "Копенгаген" и "Виборг". При этом для "Андерлехта" полузащитник не является приоритетной трансферной целью.

Ранее сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Украину из-за отсутствия безопасности.

В сезоне-2022/23 Лонвейк провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.