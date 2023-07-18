XSPORT предлагает показывать матчи первого круга УПЛ на канале и в кабельных сетях, а второго - на ОТТ-платформе

Стало известно более детальное предложение от телеканала XSPORT по телепулу УПЛ.

В распоряжении "Трибуны" оказался документ с предложениями канала для 13 клубов.

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Телеканал предлагает долгосрочное партнерство по схеме 3+2, покрывать затраты на организацию съемки и подготовку к трансляции футбольных матчей, транслировать матчи первого круга УПЛ на цифровом эфирном канале XSPORT и через кабельных операторов, а второго – через ОТТ-платформу, а доходы от продаж матчей на ОТТ-платформе распределить с клубами в определенной пропорции.

На данный момент XSPORT активно развивает ОТТ-платформу, которая будет доступна на всех цифровых платформах – WEB, Smart TV, Mobile. Особенностью платформы является платная модель – Pay-per-View, с возможностью покупки от одного матча до пакета всех матчей чемпионата.

XSPORT планирует продавать не подписку на сервис, а «билет» на матч, то есть зритель платит за просмотр конкретного матча или «абонемент» на матчи выбранной команды. Это позволит применять специфический digital-маркетинг для каждого матча, а именно продавать билеты целевой аудитории.