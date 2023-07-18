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Рух официально заявил о готовности профинансировать проект УПЛ ТВ на сезон 2023/24
Рух выступил со своей идеей создания УПЛ-ТВ
Олександр Приходько
Львовский "
"Рух" предложил 16 клубам УПЛ выступить учредителями ООО "УПЛ ТВ" с одинаковой долей 6,25% в уставном капитале данного предприятия.
Клуб за свой счет готов профинансировать затраты на производство телепродукта в сезоне 2023/24 из расчета 100 000 долларов для одного клуба-участника. То есть если согласятся все клубы, то "Рух" заплатит 1,6 миллиона долларов.
Если клубы УПЛ найдут возможность обеспечить финансирование старта проекта, то "Рух" готов дополнительно внести 500 000 долларов на развитие УПЛ ТВ.
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