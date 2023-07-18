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Рух официально заявил о готовности профинансировать проект УПЛ ТВ на сезон 2023/24

Премьер-лига
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Рух выступил со своей идеей создания УПЛ-ТВ

Рух официально заявил о готовности профинансировать проект УПЛ ТВ на сезон 2023/24

Олександр Приходько

Новина українською

Львовский "Рух" официально заявил о том, что клуб готов обеспечить финансирование производства телепродукта в сезоне 2023/2024 и пригласил участников УПЛ на равноправных началах выступить учредителями проекта.

"Рух" предложил 16 клубам УПЛ выступить учредителями ООО "УПЛ ТВ" с одинаковой долей 6,25% в уставном капитале данного предприятия.

Клуб за свой счет готов профинансировать затраты на производство телепродукта в сезоне 2023/24 из расчета 100 000 долларов для одного клуба-участника. То есть если согласятся все клубы, то "Рух" заплатит 1,6 миллиона долларов.

Если клубы УПЛ найдут возможность обеспечить финансирование старта проекта, то "Рух" готов дополнительно внести 500 000 долларов на развитие УПЛ ТВ.

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В статье: Рух (Львов) телепул УПЛ ТВ
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Источник:
ФК Рух

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