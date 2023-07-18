Дедишин: Очень удивительно, что с бухты-барахты, как чертик из табакерки, появился канал XSport

Гендиректор " Руха " Игорь Дедышин рассказал о том, как проходили собрания представителей клубов УПЛ по телепулу на сезон 2022/23

- Игорь Михайлович, были ли положительные сдвиги в вопросе объединения клубов?

– Сложно сказать. Еще на прошлой неделе перед выходными 10 клубов из 16 были за создание УПЛ ТВ. За выходные ситуация кардинально изменилась, потому что появился телеканал XSport. Предложил, мне кажется, непонятную и недоделанную модель.

– И что же они предлагают?

– Они берут все затраты на производство трансляции на первые полгода. Включены 10 или 13 клубов, потому что сразу вернулись в пул три клуба – "Кривбасс", "Верес" и "Колос", которые еще в пятницу были против УПЛ ТВ.

Первые полгода транслируются бесплатно. А уже весной XSport запускает свою ОТТ-платформу и там по системе PPV (пей-пер-вью – плата за просмотр, – прим.) хотят продавать и матчи, и пакеты матчей.

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– А когда и как они собирались зарабатывать?

– С весны, и примерно так. Они, например, собрали с рынка 200 000 долларов. 15% они забирают себе на покрытие расходов. А 85% – отдать клубам.

Но есть одно но. Если 15% не покрывают затраты на производство трансляций, XSport берет себе от доходов больше. А если телеканал потратил больше, чем заработал, то клубы вообще не получают ни копейки.

Что будет на второй и третий год – не ясно, но они к тому же настаивают на варианте контракта 3+2, то есть клубы предоставляют права на три года, с возможностью продления договора еще на два.

– А сколько XSport намерен инвестировать в проект?

– Не ответили, у них нет таких расчетов. Когда это начнет приносить деньги клубам – тоже не говорят. Это недоработанный проект, к которому вопросов гораздо больше, чем ответов.

На многие вопросы представитель XSport вообще не мог сказать ничего. Отвечал или то, что он сейчас не готов, или что это коммерческая тайна, нужно посоветоваться и еще обсудить.

- Это вообще нормально, если телеканал выходит с предложением менее чем за две недели до старта сезона, и еще, как вы говорите, с достаточно сырым проектом?

- Это очень удивительно, что с бухты-барахты как чертик из табакерки появился телеканал XSport. С непонятной моделью, с непонятным предложением. Просто – отдайте нам права на три года, а мы вас сделаем где-нибудь, когда-то возможно богатыми. Вот так это смотрелось.

Видно было, что этот человек, который представлял проект, далеко не до конца понимает предмет и очень поверхностно разбирается в реалиях рынка и в предмете обсуждения. Не хочу его обижать, понимаю, что для него самого это, вероятно, было неожиданно. И он не был готов к концу. И вынужден был отбиваться перед всеми клубами.

После презентации были вопросы-ответы. На подавляющее большинство вопросов не было никаких четких и конкретных ответов или вообще не было ответов.