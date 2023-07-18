Черноморец работает над трансфером основного форварда сборной Панамы

" Черноморец " работает над подписанием форварда сборной Панамы Альфредо Стефенса, сообщает ТаТоТаке.

Также отмечается, что это не последний легионер, который может усилить "моряков" в это межсезонье.

Стоит отметить, что 28-летний Стефенс является основным нападающим своей сборной (23 матча, 1 гол). Также футболист может сыграть правым вингером.

Последним клубом игрока был венесуэльский "Пуэрто-Кавельо" (13 матчей и 4 гола в этом сезоне).