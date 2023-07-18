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Черноморец работает над трансфером основного форварда сборной Панамы
Альфредо Стефенс может оказаться в Одессе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Также отмечается, что это не последний легионер, который может усилить "моряков" в это межсезонье.
Стоит отметить, что 28-летний Стефенс является основным нападающим своей сборной (23 матча, 1 гол). Также футболист может сыграть правым вингером.
Последним клубом игрока был венесуэльский "Пуэрто-Кавельо" (13 матчей и 4 гола в этом сезоне).
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Источник:ТаТоТаке
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