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Днепр-1 в последнем летнем спарринге сыграл вничью с Кривбассом
Матч получился результативным
instagram.com/fckryvbas
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В стартовом составе "Днепра-1" вышли пять летних новичков команды, среди которых выделим кипера Евгения Волынца.
Начало поединка прошло в неспешном темпе и с некоторым преимуществом "Днепра-1", который открыл счет на 19-й минуте благодаря удару Третьякова.
После забитого гола днепряне заиграли более уверенно, что вылилось во второй гол Довбика с близкого расстояния, однако в концовке тайма криворожцы один гол отыграли после ошибки Волынца.
После перерыва, традиционных кучи замен немного лучше смотрелись уже криворожцев, хотя моментов по игре команды создавали немного. В итоге, на последний минуте "Кривбасс" все-таки выгрыз ничью после того как Горбунов срезал мяч в свои ворота – 2:2.
"Днепр-1" – "Кривбасс" 2:2
Голы: Максим Третьяков, 19 (1:0). Артём Довбик, 30 (2:0). Роман Дебелко (Дмитрий Хомченовский), 41 (2:1). Сергей Горбунов, в свои ворота, 90 (2:2).
"Днепр-1": Евгений Волынец (Яков Кинарейкин, 46), Денис Мирошниченко (Евгений Пасич, 59), Владимир Адамюк (Александр Сваток, 46), Эдуард Сарапий (к), Василий Кравец, Олег Горин, Валентин Рубчинский (Даниэль Кивинда, 66), Игорь Когут (Витиньо, 46; Эмилиано Пурита, 79), Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик, 17), Максим Третьяков (Сергей Горбунов, 59), Артем Довбык.
"Кривбасс": Андрей Клищук – Андрей Понедельник, Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков, Иван Дибанго – Олег Кожушко, Никита Татарков (Клим Приходько, 72), Дмитрий Хомченовский (к), Владислав Семотюк (Вячеслав Рябов, 8 новичок (Максим Задерака, 66) – Роман Дебелко (Алексей Хобленко, 72).
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