Президент Колоса: Я готов сам снимать и транслировать на YouTube, чтобы трансляции УПЛ были бесплатными

Президент " Колоса " Андрей Засуха высказал свое мнение о трансляциях матчей УПЛ в грядущем сезоне.

- Андрей Анатольевич, что скажете о предложении канала XSport?

– Я думаю только одно единое. Футбол в такое тяжелое время в Украине должен быть бесплатным. Это мой основной тезис и это мое основное видение. Нельзя ни сейчас, ни через полгода делать доступ платным. Я этого не вижу. Я просил – давайте в ближайший год сделаем бесплатно. А потом вы на нас уже отобьетесь и вернете свои инвестиции полностью.

- То есть, какая эта платформа будет, вам сейчас не важно?

– Вообще не важно. Я вообще готов снимать сам, транслировать в Ютубе, чтобы эти трансляции были бесплатными. На стадион люди прийти не могут – это небезопасно.

150, 200, 250, 300 грн – я не знаю, сколько это будет стоить, мне об этом не сказали. Но надо за это заплатить и смотреть на какой-то платформе и должен быть соответствующий телевизор.

– Вы сказали на совещании о своей позиции?

- У нас уже больше 500 дней этой страшной чумы, этот страх, который у нас уже больше 500 дней происходит. У людей есть только Единый марафон по телевидению. Люди скоро вообще забудут, как футбол выглядит. Поэтому я сказал на совещании – дайте людям год бесплатно. Даже 50 грн – люди либо доначат, либо уйдут, купят себе что-нибудь.

У меня простой вопрос. Что человек сделает – купит мороженое ребенку или посмотрит футбол украинской Премьер-лиги? Конечно, купить ребенку мороженое, верно?

– Ответ очевиден.

– Вот и все. Вот и все. Вот об этом только я и говорил, и вот этого я хочу. Я хочу объяснить им, что если не будет так, тогда я буду снимать для своих болельщиков футбол самостоятельно.

– У вас уже есть окончательное решение?

– Я жду предложение от XSport. Дайте мне год – бесплатно. И потом поступайте как хотите.

- XSport предлагал – полгода бесплатно, а с весны – УПЛ за деньги.

– Нет, это меня не устраивает. Если не будет конкретного предложения, я сам буду снимать и показывать.