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TMW: Шахтер хочет получить за Трубина 18 млн евро, Интер предлагает 12

Премьер-лига
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(1 голосов)

Переговоры продолжаются

TMW: Шахтер хочет получить за Трубина 18 млн евро, Интер предлагает 12

shakhtar.com

Новина українською

Миланский "Интер" продолжает контактировать с "Шахтером" по поводу трансфера голкипера "горняков" Анатолия Трубина.

Впрочем, как сообщает TUTTOmercatoWEB, переговоры идут тяжело.

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Украинский клуб просит за игрока 18 млн евро, в то время как "Интер" может предложить только 12 млн.

Также отмечается, что "Интер" хочет приобрести вратаря на замену Андре Онана до того, как команда отправится в японское турне, первый матч которого пройдет 27 июля.

Ранее сообщалось, что Трубин якобы уже согласовал с итальянским клубом 5-летний личный контракт.

В прошлом сезоне 21-летний голкипер принял участие в 38 матчах за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и еще 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
TMW

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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
18.07.2023 в 22:14
Що, вже 40 млн не просять? Прийде час і за 12 віддадуть.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.07.2023 в 21:45
Що, вже 35 млн. не вимагає наперсточник?
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kalan-86 (Анкара)
18.07.2023 в 21:20
Та невже? А як же 40 мільйонів цінник? Ну що до 12 , які запропонував Інтер, то вони чи знищуються вже просто, чи просто не розуміють реальність. Нормальною ціною було б мільйонів 18-20 за Трубіна.
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0
-1

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