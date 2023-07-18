TMW: Шахтер хочет получить за Трубина 18 млн евро, Интер предлагает 12

Миланский "Интер" продолжает контактировать с " Шахтером " по поводу трансфера голкипера "горняков" Анатолия Трубина.

Впрочем, как сообщает TUTTOmercatoWEB, переговоры идут тяжело.

Украинский клуб просит за игрока 18 млн евро, в то время как "Интер" может предложить только 12 млн.

Также отмечается, что "Интер" хочет приобрести вратаря на замену Андре Онана до того, как команда отправится в японское турне, первый матч которого пройдет 27 июля.

Ранее сообщалось, что Трубин якобы уже согласовал с итальянским клубом 5-летний личный контракт.

В прошлом сезоне 21-летний голкипер принял участие в 38 матчах за "Шахтер", в которых пропустил 40 голов и еще 14 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.