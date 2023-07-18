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Ультрас Шахтера: Гай - русский черт
Ультрас крайне негативно относятся к Гаю и его взглядам
twitter.com/Ultras_Shakhtar
Ультрас "
"Гай - русский черт", - лаконично прокомментировали ситуацию ультрас "Шахтера" в Твиттере.
Напомним, что до недавнего момента Гай работалв тренерском штабе Романа Григорчука в "Черноморце", но 18 июля одесский клуб сообщил о том,
Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.
Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за "Кубань" а также "прсолавился" известным интервью с фразой “не могу сказать, что Россия – агрессор”.
Гай - русский чорт!— Кроты (@Ultras_Shakhtar) July 18, 2023
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