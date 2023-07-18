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Ультрас Шахтера: Гай - русский черт

Премьер-лига
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Ультрас крайне негативно относятся к Гаю и его взглядам

Ультрас Шахтера: Гай - русский черт

twitter.com/Ultras_Shakhtar

Новина українською

Ультрас "Шахтера" крайне негативно отреагировали на информацию СМИ о том, что экс-защитник "горняков" Алексей Гай вошел в тренерский штаб команды.

"Гай - русский черт", - лаконично прокомментировали ситуацию ультрас "Шахтера" в Твиттере.

Напомним, что до недавнего момента Гай работалв тренерском штабе Романа Григорчука в "Черноморце", но 18 июля одесский клуб сообщил о том, что специалист покинул "моряков".

Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за "Кубань" а также "прсолавился" известным интервью с фразой “не могу сказать, что Россия – агрессор”.

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В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк)
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