Рубчинский: Кривбасс в спарринге действовал достаточно жестко, мы где-то тоже их встречали

Полузащитник "Днепра-1" Валентин Рубчинский поделился впечатлениями от последнего спарринга на сборе против "Кривбасса" (2:2).

– Сегодня получилась тяжелая игра. Соперник действовал достаточно жестко, мы где-то тоже встречали оппонентов, а судья много подобных моментов не свистел, потому и футбол получился таким жестким. В общем, игра сложилась хорошо. Она для нас была последней перед важным первым официальным матчем. Будем стараться. Надеюсь, что мы подготовились хорошо.

– В команде достаточно много новичков. Насколько удается наладить взаимопонимание в поле?

– Постепенно все это налаживается. Это обычный процесс, когда приходит много новичков. Кто-то покидает команду, кто-то в нее вливается. Надо наладить игру. Надеюсь, что в первом официальном матче мы уже более слаженными будем и покажем хороший футбол.

– Как в целом оцениваешь проведение сбора и свою форму напрямую?

– Надеюсь, что подготовился хорошо. У меня было немного меньше времени, чем у других, ведь позже приехал, но чувствую себя хорошо. Надеюсь, что и команда себя так чувствует. Соперники по спаррингам у нас постепенно усиливались, поэтому надеюсь, что так мы и подойдем к своей лучшей форме.

– Уже обращаете внимание на "Панатанаикос"? С какими мыслями подходите к первому официальному матчу?

– Пока еще подробно их не изучали, хотя и просматривали, конечно, их товарищеские матчи. Конечно, это сильная команда, которая в это межсезонье нормально усилилась. Нам будет тяжело, но можно играть.