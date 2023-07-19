Ван Леувен - о матче с Аяксом: Возникли проблемы с организацией и мы пропускали

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен поделился мнениями о спарринге с "Аяксом" (0:3) .

– Мистер, как вы можете резюмировать матч?

– Сегодня был хороший соперник, который позволил увидеть многое в нужном свете. Мы создали несколько моментов в начале матча: из-за атак правым флангом, забегания, хорошие навесы, когда мы не находились напротив ворот. То есть, были возможности, когда мы сами могли забить первый гол. Но после этого возникли проблемы с организацией и мы пропускали. Как я уже говорил игрокам ранее, это встреча с командой, которая даст нам много информации о том, какие аспекты следует улучшить, какие моменты на хорошем уровне, а что нужно усилить. Потому все это мы увидели. Во втором тайме мы сделали несколько замен, чтобы посмотреть на других футболистов в игре. Этот матч показал, что именно нам нужно вместе совершенствовать, чтобы обеспечить хорошую игру команды и реализацию всех моментов, которые мы создаем.

– Над чем команда работала последние дни и какова была установка на этот поединок?

– На этой неделе наши тренировки были сосредоточены на продвижении вперед, создании соперника помех на его половине поля. Когда мяч у нас, мы пытались найти пространство между линиями, чтобы пройти вперед через короткие комбинации и создать свои моменты. Как я уже говорил, мы создали несколько возможностей через правый фланг, меньше – через левый. На мой взгляд, это то, над чем нужно работать. А также мы должны реализовывать созданные моменты в таких международных играх против хороших соперников как сегодня.

– После уже трех контрольных матчей какие общие выводы?

– Когда мы проводили эти три игры, к нам только возвращались сборники – группами каждые несколько дней. Я считаю, что это не идеальный вариант – начинать сборы с постоянно увеличивающейся небольшой группой. Ведь, во-первых, приходится снова объяснять свои идеи на тренировках, а во-вторых, им нужно войти в ритм команды. Поэтому почти во всех трех матчах играли разные футболисты, разные составы, были разные моменты, над которыми нужно работать.

– Каков план на последние дни сбора?

– Запланирован матч с "Утрехтом". Это будет игра, в которой примут участие все с дополнительными минутами, чтобы каждый отыграл час. Наша цель в последней игре – дать возможность поиграть всем, а также понять, как двигаться дальше.