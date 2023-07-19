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Дедишин: Динамо, Днепр-1 и Заря никогда не зайдут на XSport
Рух активно продвигает идею создания УПЛ-ТВ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Гендиректор "
"От многих факторов зависит. Если в проект вступят все 16 клубов, то все может произойти гораздо быстрее.
Но все отлично понимают, что если все-таки клубы сделают выбор в пользу XSport, то "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" никогда туда не зайдут. Шансов – ноль, даже – минус ноль. Это чисто мое мнение.
А вот у проекта УПЛ ТВ шансы на объединение всех клубов есть. Не скажу большие, но они есть.
И подтверждение этому, импульс от "Динамо", "Днепра-1" и "Зари", согласившихся отдать свои беттинговые права в рамках общего пакета всей УПЛ. Теперь эти права продаются на тендере всей УПЛ плюс ПФЛ плюс футзал и т. д. И пусть сам рынок предложит нам лучшие условия. Это может быть хорошей статьей доходов.
УПЛ ТВ дает шансы на объединение. Монополизация, как это предлагают XSport или раньше Сетанта, это нуль шансов на объединение. Мы – убежденные адепты позиции, что нужно делать УПЛ ТВ. Это единственный правильный шанс для развития лиги и перспективы получения доходов от рынка. Открытая, честная и прозрачная модель", - сказал Дедишин.
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