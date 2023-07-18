ТМ. Ворскла разгромила поляков из 4-го дивизиона

В своем втором летнем спарринге " Ворскла " гостила у клуба 4-го польского дивизиона "Полония" Лазиска-Гурне.

В первой половине встречи у полтавчан вышли более опытные игроки и дважды реализовали свои возможности для взятия ворот. Автор обоих мячей – Руслан Степанюк.

На второй тайм у "Ворсклы" вышла уже молодежь, которая также дважды смогла забить (Нестеренко и Тузенко). Правда, и хозяева поля смогли свой гол престижа.

Итоговый счет – 4:1.

Заключительный спарринг польского этапа сборов полтавчане проведут 21 июля с ОКС "Рекорд" Бельско-Бяла.

"Ворскла" – "Полония" Лазиска-Гурне, Польша 4:1

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Пердута, Рамирес, Павлюк, Крупский, Скляр, Челядин, Юрченко, Фелипе, Кане, Степанюк.

"Ворскла" (2 тайм): Ященко, Крупский, Хрипчук, Изотов, Бацула, Юрченко, Черныш, Нестеренко, Тузенко, Оденцов, Кулаковський.