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ТМ. Ворскла разгромила поляков из 4-го дивизиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане продолжают готовиться в Польше

ТМ. Ворскла разгромила поляков из 4-го дивизиона

instagram.com/fcvp.official

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В своем втором летнем спарринге "Ворскла" гостила у клуба 4-го польского дивизиона "Полония" Лазиска-Гурне.

В первой половине встречи у полтавчан вышли более опытные игроки и дважды реализовали свои возможности для взятия ворот. Автор обоих мячей – Руслан Степанюк.

На второй тайм у "Ворсклы" вышла уже молодежь, которая также дважды смогла забить (Нестеренко и Тузенко). Правда, и хозяева поля смогли свой гол престижа.

Итоговый счет – 4:1.

Заключительный спарринг польского этапа сборов полтавчане проведут 21 июля с ОКС "Рекорд" Бельско-Бяла.

"Ворскла" – "Полония" Лазиска-Гурне, Польша 4:1

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Пердута, Рамирес, Павлюк, Крупский, Скляр, Челядин, Юрченко, Фелипе, Кане, Степанюк.

"Ворскла" (2 тайм): Ященко, Крупский, Хрипчук, Изотов, Бацула, Юрченко, Черныш, Нестеренко, Тузенко, Оденцов, Кулаковський.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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