  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер определился с последним спарринг-партнером на летних сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер определился с последним спарринг-партнером на летних сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

22 июля горняки сыграют с Утрехтом

Шахтер определился с последним спарринг-партнером на летних сборах

twitter.com/fcutrecht

Новина українською

"Шахтер" назвал последнего спарринг-партнера на летних учебно-тренировочных сборах в Нидерландах.

22 июля "горняки" сыграют с местным "Утрехтом".

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама.

Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.

6 августа в Лондоне "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен - о матче с Аяксом: Возникли проблемы с организацией и мы пропускали
yellow-arrow
Черноморец подписал двух молодых игроков
yellow-arrow
Рубчинский: Кривбасс в спарринге действовал достаточно жестко, мы где-то тоже их встречали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт (Нидерланды)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде