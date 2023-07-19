Шахтер определился с последним спарринг-партнером на летних сборах

" Шахтер " назвал последнего спарринг-партнера на летних учебно-тренировочных сборах в Нидерландах.

22 июля "горняки" сыграют с местным "Утрехтом".

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама.

Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.

6 августа в Лондоне "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины.