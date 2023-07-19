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Шахтер определился с последним спарринг-партнером на летних сборах
22 июля горняки сыграют с Утрехтом
twitter.com/fcutrecht
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22 июля "горняки" сыграют с местным "Утрехтом".
Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама.
Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.
6 августа в Лондоне "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины.
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Источник:Інстаграм Шахтаря
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