Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец подписал двух молодых игроков
Видимо, на перспективу
chornomorets.football
"
Новичками команды стали 20-летний вингер Евгений Данилюк, а также 19-летний центральный защитник / полузащитник Никита Ситников.
Данилюк - воспитанник "Прикарпатья". Играл в командах: "Прикарпатье" U-19, "Колос" Ковалевка U-19, ФК "Ольховцы". В чемпионате УПЛ среди юношеских команд провел 33 матча, забил 6 голов.
Сытников учился футболу в детско-юношеских школах города Днепра. С 2021 года играл в ФК "Александрия" U-19: 47 матчей, 3 гола. Непродолжительное время выступал за "Легию" Варшава U-19 (Польша) в 2022 году. Вызывался в юношескую сборную Украины U-16.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Команда Кочергина спокойно прошла дальше, команда Коваля - не спокойно
- Аякс – Шахтер 3:0. Без шансов на положительный результат для чемпиона Украины
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Ярмоленко рассказал, почему отказался от десятого номера в Динамо
- Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО