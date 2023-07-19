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Черноморец подписал двух молодых игроков

Премьер-лига
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Черноморец подписал двух молодых игроков

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании двух игроков.

Новичками команды стали 20-летний вингер Евгений Данилюк, а также 19-летний центральный защитник / полузащитник Никита Ситников.

Данилюк - воспитанник "Прикарпатья". Играл в командах: "Прикарпатье" U-19, "Колос" Ковалевка U-19, ФК "Ольховцы". В чемпионате УПЛ среди юношеских команд провел 33 матча, забил 6 голов.

Сытников учился футболу в детско-юношеских школах города Днепра. С 2021 года играл в ФК "Александрия" U-19: 47 матчей, 3 гола. Непродолжительное время выступал за "Легию" Варшава U-19 (Польша) в 2022 году. Вызывался в юношескую сборную Украины U-16.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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