Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало подписание 191-сантиметрового новичка

Житомирское " Полесье " анонсировало новый трансфер.

При этом, сделали это СММ-щики клубаслегка своеобразно – зашифровав ребус в стиле Андрея Ермака.

Из догадок, которые приходят на ум редакции: 191 см – рост чемпиона мира, боксера и давнего друга "Полесья" Александра Усика, у которого также прозвище – "кот".

У кого есть свои варианты расшифровки данного креатива – пишите в комментариях.