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Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало подписание 191-сантиметрового новичка

Премьер-лига
(1 голосов)

Креатив от Полесья

Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало подписание 191-сантиметрового новичка

president.gov.ua

Новина українською

Житомирское "Полесье" анонсировало новый трансфер.

При этом, сделали это СММ-щики клубаслегка своеобразно – зашифровав ребус в стиле Андрея Ермака.

Из догадок, которые приходят на ум редакции: 191 см – рост чемпиона мира, боксера и давнего друга "Полесья" Александра Усика, у которого также прозвище – "кот".

У кого есть свои варианты расшифровки данного креатива – пишите в комментариях.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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