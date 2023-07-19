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Полесье ребусом в стиле Ермака анонсировало подписание 191-сантиметрового новичка
Креатив от Полесья
president.gov.ua
Житомирское "
При этом, сделали это СММ-щики клубаслегка своеобразно – зашифровав ребус в стиле Андрея Ермака.
Из догадок, которые приходят на ум редакции: 191 см – рост чемпиона мира, боксера и давнего друга "Полесья" Александра Усика, у которого также прозвище – "кот".
У кого есть свои варианты расшифровки данного креатива – пишите в комментариях.
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