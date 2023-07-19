Динамо сегодня проведет спарринг против бронзового призера чемпионата Саудовской Аравии

Киевское "Динамо" сегодня, 19 июля, проведет очередной спарринг на австрийских сборах. Соперником подопечных Луческу станет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

Встреча запланирована на 19:00. Матч состоится на стадионе "Jacques Lemans Arena" в городке Санкт-Фрай-ан-дер-Глан.

Однако "Динамо" на своей официальной странице сообщило, что время старта матча может измениться – все зависит от погодных условий. Например, два дня назад вечерняя тренировка киевлян не состоялась из-за града диаметров в несколько сантиметров.

Этот спарринг станет пятым для киевлян на межсезонном сборе. Ранее они победили "Динамо" Бухарест, "Вольфсберг", "Арис" и сыграли вничью с "Янг Бойзом". В общей сложности "бело-синие" забили за четыре матча 19 голов, пропустив четыре.

Поединком против "Аль-Хиляля" завершатся динамовские спарринги в Австрии. Следующий матч будет уже официальным: в рамках первого тура УПЛ “бело-синие” сойдутся в матче против “Миная”.