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Динамо сегодня проведет спарринг против бронзового призера чемпионата Саудовской Аравии

Премьер-лига
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Финальный матч на сборах

Динамо сегодня проведет спарринг против бронзового призера чемпионата Саудовской Аравии

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня, 19 июля, проведет очередной спарринг на австрийских сборах. Соперником подопечных Луческу станет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

Встреча запланирована на 19:00. Матч состоится на стадионе "Jacques Lemans Arena" в городке Санкт-Фрай-ан-дер-Глан.

Однако "Динамо" на своей официальной странице сообщило, что время старта матча может измениться – все зависит от погодных условий. Например, два дня назад вечерняя тренировка киевлян не состоялась из-за града диаметров в несколько сантиметров.

Этот спарринг станет пятым для киевлян на межсезонном сборе. Ранее они победили "Динамо" Бухарест, "Вольфсберг", "Арис" и сыграли вничью с "Янг Бойзом". В общей сложности "бело-синие" забили за четыре матча 19 голов, пропустив четыре.

Поединком против "Аль-Хиляля" завершатся динамовские спарринги в Австрии. Следующий матч будет уже официальным: в рамках первого тура УПЛ “бело-синие” сойдутся в матче против “Миная”.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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