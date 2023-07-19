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Динамо сегодня проведет спарринг против бронзового призера чемпионата Саудовской Аравии
Финальный матч на сборах
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" сегодня, 19 июля, проведет очередной спарринг на австрийских сборах. Соперником подопечных Луческу станет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".
Встреча запланирована на 19:00. Матч состоится на стадионе "Jacques Lemans Arena" в городке Санкт-Фрай-ан-дер-Глан.
Однако "Динамо" на своей официальной странице сообщило, что время старта матча может измениться – все зависит от погодных условий. Например, два дня назад вечерняя тренировка киевлян не состоялась из-за града диаметров в несколько сантиметров.
Этот спарринг станет пятым для киевлян на межсезонном сборе. Ранее они победили "Динамо" Бухарест, "Вольфсберг", "Арис" и сыграли вничью с "Янг Бойзом". В общей сложности "бело-синие" забили за четыре матча 19 голов, пропустив четыре.
Поединком против "Аль-Хиляля" завершатся динамовские спарринги в Австрии. Следующий матч будет уже официальным: в рамках первого тура УПЛ “бело-синие” сойдутся в матче против “Миная”.
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