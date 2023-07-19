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Александрия отдала своего нападающего в аренду Минаю

Премьер-лига
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Год он проведет на Закарпатье

Александрия отдала своего нападающего в аренду Минаю

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

19-летний нападающий Александрии Егор Гуничев продолжит свою карьеру в “Минае”. Об этом "горожане" сообщили на своей официальной странице.

Переход прошел на арендных условиях. Соглашение действует до 30 июня 2024-го года.

В прошлом сезоне Гуничев 10 раз попадал в заявку первой команды на матчи УПЛ, однако не сыграл ни минуты. В молодежном чемпионате он провел 25 встреч и отличился четырьмя голами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

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В статье: ФК Александрия ФК Минай Егор Гуничев
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