Александрия отдала своего нападающего в аренду Минаю

19-летний нападающий Александрии Егор Гуничев продолжит свою карьеру в “Минае”. Об этом "горожане" сообщили на своей официальной странице.

Переход прошел на арендных условиях. Соглашение действует до 30 июня 2024-го года.

В прошлом сезоне Гуничев 10 раз попадал в заявку первой команды на матчи УПЛ, однако не сыграл ни минуты. В молодежном чемпионате он провел 25 встреч и отличился четырьмя голами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.