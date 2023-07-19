Соломон: Когда у тебя есть возможность перейти в такой большой клуб, как Тоттенхэм, то очень трудно сказать нет

Бывший вингер "Шатаря" Манор Соломон прокомментировал свой переход в "Тоттенхэм":

“Я отлично провел время в “Фулхэме”. У меня были отличные отношения с болельщиками, они с первого дня очень хорошо ко мне относились. Но когда у тебя есть возможность перейти в такой большой клуб, как "Тоттенхэм", и если тренер зовет тебя, то очень трудно сказать "нет".

Поэтому сразу, как только я услышал о "Тоттенхэме", мне захотелось перейти сюда. Для меня это большая возможность. Я всегда хочу совершенствоваться, усовершенствоваться самому и улучшать команду. Это моя цель. Я все еще молод, поэтому есть куда расти.

Постараюсь добавить команде энергии, скорости и дриблинга. Буду стараться создавать моменты, отдавать голевые передачи и забивать.

Моя основная позиция – левый вингер, но я могу сыграть и справа. Сон – отличный игрок, слова лишние. Он топ игрок, когда ты приезжаешь в такой клуб, то всегда сталкиваешься с конкуренцией на позиции”, - сказал Соломон.