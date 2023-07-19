  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соломон: Когда у тебя есть возможность перейти в такой большой клуб, как Тоттенхэм, то очень трудно сказать нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломон: Когда у тебя есть возможность перейти в такой большой клуб, как Тоттенхэм, то очень трудно сказать нет

Премьер-лига
(1 голосов)

У него и не получилось

Соломон: Когда у тебя есть возможность перейти в такой большой клуб, как Тоттенхэм, то очень трудно сказать нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший вингер "Шатаря" Манор Соломон прокомментировал свой переход в "Тоттенхэм":

“Я отлично провел время в “Фулхэме”. У меня были отличные отношения с болельщиками, они с первого дня очень хорошо ко мне относились. Но когда у тебя есть возможность перейти в такой большой клуб, как "Тоттенхэм", и если тренер зовет тебя, то очень трудно сказать "нет".

Поэтому сразу, как только я услышал о "Тоттенхэме", мне захотелось перейти сюда. Для меня это большая возможность. Я всегда хочу совершенствоваться, усовершенствоваться самому и улучшать команду. Это моя цель. Я все еще молод, поэтому есть куда расти.

Постараюсь добавить команде энергии, скорости и дриблинга. Буду стараться создавать моменты, отдавать голевые передачи и забивать.

Моя основная позиция – левый вингер, но я могу сыграть и справа. Сон – отличный игрок, слова лишние. Он топ игрок, когда ты приезжаешь в такой клуб, то всегда сталкиваешься с конкуренцией на позиции”, - сказал Соломон.

Израильтянин подписал контракт с "Тоттенхэмом" до лета 2028 года. "Шпоры" стали для него вторым английским клубом в карьере. В прошлом сезоне он провел за "Фулхэм" 24 матча, отличившись пятью голами.

Читайте такжеШахтер все же получит деньги за Соломона – СМИ
По теме
yellow-arrow
Верес победил Кривбасс в финальном летнем спарринге
yellow-arrow
Александрия отдала своего нападающего в аренду Минаю
yellow-arrow
Виталию Кварцяному – 70 лет: что вы знаете об известном тренере? Квиз от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Evening Standart

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде