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Верес победил Кривбасс в финальном летнем спарринге
Впереди – официальные матчи
Фото: ФК Верес
“Верес” и “Кривбасс” закрывали серию летних межсезонных спаррингов личным противостоянием. Матч прошел в пгт. Среднее Закарпатской области.
Ровенчане ударно начали этот поединок: к 16-й минуте они дважды отличились в воротах соперника. “Кривбасс” смог отквитать один гол только после перерыва.
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Верес" (Ровно) 1:2
Голы: Денис Устименко 60 – Денис Балан 6, Андрей Кухарук 16
Верес (стартовый состав): Паст - Балан, игрок на просмотре, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, В.Шарай, Близниченко, игрок на просмотре, Гайдучик
Следующие матчи для обеих команд станут официальными. В первом туре УПЛ "Кривбасс" сыграет против "Александрии" в гостях, а "Верес" проведет домашний поединок с "Полисьем".
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