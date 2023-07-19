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Верес победил Кривбасс в финальном летнем спарринге

Премьер-лига
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Впереди – официальные матчи

Верес победил Кривбасс в финальном летнем спарринге

Фото: ФК Верес

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“Верес” и “Кривбасс” закрывали серию летних межсезонных спаррингов личным противостоянием. Матч прошел в пгт. Среднее Закарпатской области.

Ровенчане ударно начали этот поединок: к 16-й минуте они дважды отличились в воротах соперника. “Кривбасс” смог отквитать один гол только после перерыва.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Верес" (Ровно) 1:2

Голы: Денис Устименко 60 – Денис Балан 6, Андрей Кухарук 16

Верес (стартовый состав): Паст - Балан, игрок на просмотре, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, В.Шарай, Близниченко, игрок на просмотре, Гайдучик

Следующие матчи для обеих команд станут официальными. В первом туре УПЛ "Кривбасс" сыграет против "Александрии" в гостях, а "Верес" проведет домашний поединок с "Полисьем".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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