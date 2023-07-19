Лавриненко: Я уже определился с составом на матч УПЛ с Полесьем

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от победы своей команды над "Кривбассом" (2:1) в заключительном летнем спарринге .

- Я больше остался доволен первым таймом в их исполнении. Были скоростные переходы от обороны к атаке, умелое использование прессинга, четкая подстраховка, довольно высокая интенсивность.

Криворожцам удалось выровнять игру только после перерыва, когда на поле появились игроки ротации.

Соперник уменьшил отставание в счете до минимума, создал еще несколько голевых моментов, но последнее слово могло быть за нашим Марусичем, однако он из выгодной позиции промахнулся. Итак, на мой взгляд, счет по игре.

- В подготовительный период в июле "Верес" провел всего четыре спарринга. Этого достаточно?

- Необходимо учесть, что футболисты "Вереса" были задействованы в переходных поединках с "Металлургом" и у них было меньше времени для подготовки. Вот почему четырех контрольных матчей хватило: практически все футболисты получили необходимую игровую нагрузку.

- После предыдущего спарринга с "Карпатами" вы заявляли, что с потенциальным новичком Василием Гакманом из "Буковины" определитесь после поединка с "Кривбассом".

- Василий сегодня играл во втором тайме и произвел неплохое впечатление. Он меня устраивает и теперь все будет зависеть от того, как завершатся переговоры между руководством нашего ФК и "Буковины".

- Вы уже определились с теми 11 футболистами, которые выйдут в старте в поединке первого тура с "Полесьем"?

- Не следует забывать, что впереди еще недельный цикл подготовки и очень важно, чтобы обошлось без травм футболистов. Что касается ответа на ваш вопрос, то я уже знаю кто выйдет с первых минут в противостоянии с полещуками.