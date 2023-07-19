11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ, Шахтер и Верес воздержались

11 клубов УПЛ проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO. Об этом сообщает "Футбол 2.0".

2 клуба пока что воздержались. Это "Шахтер" и "Верес". Свое решение они должны опубликовать до 18:00.

Также отмечается, что ни один клуб не поддержал предложение Xsport.

Изначально не принимали участия в голосовании три клуба, которые транслируются на "плюсах" - "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".