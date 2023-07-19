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11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ, Шахтер и Верес воздержались

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

В кооперации с MEGOGO

11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ, Шахтер и Верес воздержались

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

11 клубов УПЛ проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO. Об этом сообщает "Футбол 2.0".

2 клуба пока что воздержались. Это "Шахтер" и "Верес". Свое решение они должны опубликовать до 18:00.

Также отмечается, что ни один клуб не поддержал предложение Xsport.

Изначально не принимали участия в голосовании три клуба, которые транслируются на "плюсах" - "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".

Напомним, что о готовности профинансировать проект УПЛ ТВ на сезон 2023/24 заявил "Рух".

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В статье: телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Футбол 2.0

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