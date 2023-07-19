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11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ, Шахтер и Верес воздержались
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Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
11 клубов
2 клуба пока что воздержались. Это "Шахтер" и "Верес". Свое решение они должны опубликовать до 18:00.
Также отмечается, что ни один клуб не поддержал предложение Xsport.
Изначально не принимали участия в голосовании три клуба, которые транслируются на "плюсах" - "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".
Напомним, что о готовности
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