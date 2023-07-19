Дебелко: Кривбасс готов к сезону на на 70-80%

Нападающий " Кривбасса " Роман Дебелко рассказал о контрольном матче против "Днепра-1" (2:2) и готовности команды к сезону.

- Роман, предпоследняя игра на собрании. Какой она получилась?

- Хороший спарринг с сильным соперником. Думаю, игра была ничейной. Что касается пропущенных голов, то себе привезли. Но ничего, это сборы, будем исправляться. Тем более что потом проявили характер и сравнили счет.

– Ты забил гол. Может быть, именно он стал переломным и позволил позже сравнять счет?

- Да, можно сказать, что вернулись в игру и после этого уже не давали Днепру-1 создавать моменты у наших ворот. Со своей стороны стали больше нагнетать и строить опасные атаки.

- Что скажешь о готовности "Кривбасса" к новому сезону?

– Мы хорошо подготовились в физическом плане: готовы процентов на 70-80, считаю. Конечно, есть ошибки. Есть еще над чем работать и куда прогрессировать. В сезоне будем стараться выигрывать в каждом матче.