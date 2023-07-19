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Шахтер и Верес вошли в коалицию УПЛ ТВ

Премьер-лига
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(2 голосов)

13 клубов будут пробовать делать свой продукт

Шахтер и Верес вошли в коалицию УПЛ ТВ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" и "Верес" присоединились к 11-ти клубам Премьер-Лиги в вопросе создания УПЛ ТВ.

Таким образом, коалиция в данном пуле составляет 13 клубов. "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" продолжат сотрудничать с медиахолдингом "1+1".

О своей позиции "Верес" сообщил в клубном Телеграм-канале. Однако у ровенчан есть олно условие – они сами будут делать продакшн.

Позицию "Шахтера" по этому вопросу высказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов.

"Мы приветствуем тот факт, что в вопросе реализации телеправ в УПЛ есть конкуренция. Это подтверждает сегодняшняя дискуссия. Мы видим, что даже не в полном объеме права на показ матчей УПЛ имеют ценность. Это внушает уверенность, что в будущем цена на продукт будет расти.

"Шахтер" принял решение идти по пути УПЛ-ТВ. Это сохраняет единство большинства клубов и позволяет двигаться к концепции платной модели. Здесь мы последовательны и уверены, что только вместе можно создать продукт, востребованный болельщиками", - сказал Свиридов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.07.2023 в 19:05
Ахметівська "коаліція" поки що "рулить". Погана новина для розвитку українського футболу, його спортивної конкуренції яка є драйвером розвитку.
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0
0
Sandra777 (Львів)
19.07.2023 в 18:01
А той трійнечок треба так судити щоб вони на майбутьне знали
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+2
-1
fanatSD (донецк)
19.07.2023 в 18:27
бесполезно.когда-нибудь бене хвост прижмут
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0
-1

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