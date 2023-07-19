Шахтер и Верес вошли в коалицию УПЛ ТВ

" Шахтер " и "Верес" присоединились к 11-ти клубам Премьер-Лиги в вопросе создания УПЛ ТВ.

Таким образом, коалиция в данном пуле составляет 13 клубов. "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" продолжат сотрудничать с медиахолдингом "1+1".

О своей позиции "Верес" сообщил в клубном Телеграм-канале. Однако у ровенчан есть олно условие – они сами будут делать продакшн.

Позицию "Шахтера" по этому вопросу высказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов.

"Мы приветствуем тот факт, что в вопросе реализации телеправ в УПЛ есть конкуренция. Это подтверждает сегодняшняя дискуссия. Мы видим, что даже не в полном объеме права на показ матчей УПЛ имеют ценность. Это внушает уверенность, что в будущем цена на продукт будет расти.

"Шахтер" принял решение идти по пути УПЛ-ТВ. Это сохраняет единство большинства клубов и позволяет двигаться к концепции платной модели. Здесь мы последовательны и уверены, что только вместе можно создать продукт, востребованный болельщиками", - сказал Свиридов.