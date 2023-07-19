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Шахтер и Верес вошли в коалицию УПЛ ТВ
13 клубов будут пробовать делать свой продукт
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
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Таким образом, коалиция в данном пуле составляет 13 клубов. "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" продолжат сотрудничать с медиахолдингом "1+1".
О своей позиции "Верес" сообщил в клубном Телеграм-канале. Однако у ровенчан есть олно условие – они сами будут делать продакшн.
Позицию "Шахтера" по этому вопросу высказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов.
"Мы приветствуем тот факт, что в вопросе реализации телеправ в УПЛ есть конкуренция. Это подтверждает сегодняшняя дискуссия. Мы видим, что даже не в полном объеме права на показ матчей УПЛ имеют ценность. Это внушает уверенность, что в будущем цена на продукт будет расти.
"Шахтер" принял решение идти по пути УПЛ-ТВ. Это сохраняет единство большинства клубов и позволяет двигаться к концепции платной модели. Здесь мы последовательны и уверены, что только вместе можно создать продукт, востребованный болельщиками", - сказал Свиридов.
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