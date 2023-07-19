Матчи клубов-участников УПЛ ТВ сезона 2023/24 планируют показывать бесплатно на разных платформах

Стали известны первые подробности новосозданного проекта УПЛ ТВ , который поддержали 13 клубов Премьер-Лиги.

Оплачивать производство трансляций будут все клубы, а не только "Рух", который ранее заявлял о такой готовности.

Все матчи сезона 2023/24 будут транслироваться бесплатно, при этом, на любых доступных площадках – ОТТ-платформы, YouTube, телеканалы.

В следующем сезоне будут введены платные трансляции на ОТТ-платформах и YouTube.

Еще через сезон планируются платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ ТВ.

20 июля клубы проведут еще один сбор, где обсудят различные детали проекта.