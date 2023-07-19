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Матчи клубов-участников УПЛ ТВ сезона 2023/24 планируют показывать бесплатно на разных платформах

Премьер-лига
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Первые подробности проекта

Матчи клубов-участников УПЛ ТВ сезона 2023/24 планируют показывать бесплатно на разных платформах

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Новина українською

Стали известны первые подробности новосозданного проекта УПЛ ТВ, который поддержали 13 клубов Премьер-Лиги.

Оплачивать производство трансляций будут все клубы, а не только "Рух", который ранее заявлял о такой готовности.

Все матчи сезона 2023/24 будут транслироваться бесплатно, при этом, на любых доступных площадках – ОТТ-платформы, YouTube, телеканалы.

В следующем сезоне будут введены платные трансляции на ОТТ-платформах и YouTube.

Еще через сезон планируются платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ ТВ.

20 июля клубы проведут еще один сбор, где обсудят различные детали проекта.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул УПЛ ТВ
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Источник:
KDK

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