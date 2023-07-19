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Матчи клубов-участников УПЛ ТВ сезона 2023/24 планируют показывать бесплатно на разных платформах
Первые подробности проекта
Стали известны первые подробности
Оплачивать производство трансляций будут все клубы, а не только "Рух", который ранее заявлял о такой готовности.
Все матчи сезона 2023/24 будут транслироваться бесплатно, при этом, на любых доступных площадках – ОТТ-платформы, YouTube, телеканалы.
В следующем сезоне будут введены платные трансляции на ОТТ-платформах и YouTube.
Еще через сезон планируются платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ ТВ.
20 июля клубы проведут еще один сбор, где обсудят различные детали проекта.
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