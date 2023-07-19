Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) подписал профессиональный футбольный контракт с житомирским " Полесьем ", сообщает пресс-служба клуба.

Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение о футбольном сотрудничестве на один год.

Боксер-футболист будет выступать в "Полесье" под номером 17.

Детали соглашения клуб обещает огласить в ближайшее время.

Напомним, что Усик является большим другом "Полесья", не один раз учавствовал в различных медийных мероприятиях клуба и в шутливом тоне заявлял, что подпишет контракт с житомирским клубом, когда команда выйдет в УПЛ.

Также Александр в юношестве занимался и футболом.