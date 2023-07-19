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Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Боксер и футболист

Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем

polissyafc.com

Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) подписал профессиональный футбольный контракт с житомирским "Полесьем", сообщает пресс-служба клуба.

Президент клуба Геннадий Буткевич и Александр Усик заключили официальное соглашение о футбольном сотрудничестве на один год.

Боксер-футболист будет выступать в "Полесье" под номером 17.

Детали соглашения клуб обещает огласить в ближайшее время.

Напомним, что Усик является большим другом "Полесья", не один раз учавствовал в различных медийных мероприятиях клуба и в шутливом тоне заявлял, что подпишет контракт с житомирским клубом, когда команда выйдет в УПЛ.

Также Александр в юношестве занимался и футболом.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
ФК Полісся

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
19.07.2023 в 18:30
Ему скоро боксировать с Дюбуа, а он будет играть в это время за Полесье, сомнительное решение, больше похожа на пиар
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Полiccя (Житомир)
19.07.2023 в 18:27
в матчі проти Вереса очікую на перемогу ... НОКАУТОМ )))
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0
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scorpius (Ck)
19.07.2023 в 18:15
Интересно, в защиту или в нападение?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.07.2023 в 19:06
клинчевать будет
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0
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