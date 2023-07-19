Днепр-1 ведет переговоры по нигерийскому вингеру Копенгагена, который отказался ехать в Россию

" Днепр-1 " проявляет интерес к нигерийскому вингеру датского "Копенгагена" Акинкунми Амоо, сообщает AllNigeriaSoccer.

Источник утверждает, что спортивный директор днепрян уже контактировал с представителями датского клуба относительно возможного трансфера 21-летнего игрока.

Главная проблема переговоров состоит в том, что "Днепр-1" хочет арендовать футболиста с правом выкупа, однако датчане настаивают на полноценном трансфере.

Сам Амоо якобы также не против переезда в Украину.

На футболиста также претендует кипрская "Омония", с которой он даже тренировался на летнем сборе.

С предложением на игрока выходил и "Краснодар", однако нигериец отказался ехать в Россию.

"Копенгаген" подписал Амоо из "Хаммарбю" в начале 2022 года за сумму порядка 4 млн евро, однако заиграть в датской команде у нигерийца не получилось из-за травм и конфликтов с тренерским штабом (4 матча, 1 гол).

В сентябре прошлого года Амоо получил серьезную травму колена, с тех пор он не тренировался с командой.