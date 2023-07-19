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С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на матч с Аль-Хилялем

Премьер-лига
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Смешанный состав киевлян на спарринг

С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на матч с Аль-Хилялем

Новина українською

Сегодня, 19 июля, "Динамо" сыграет свой шестой спарринг на летнем сборе в Австрии

Соперником киевлян будет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".

Уже известен стартовый состав киевлян на поединок:

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Бенито

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Игнатенко, Бражко, Ванат, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Диалло, Дячук, Сирота, Царенко, Леднев, Волошин, Рамадани

Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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