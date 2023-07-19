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С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
Смешанный состав киевлян на спарринг
Сегодня, 19 июля, "
Соперником киевлян будет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".
Уже известен стартовый состав киевлян на поединок:
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Бенито
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Игнатенко, Бражко, Ванат, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Диалло, Дячук, Сирота, Царенко, Леднев, Волошин, Рамадани
Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
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