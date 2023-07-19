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Официально: Шахтер подписал бразильского латераля Педриньо Азеведо

Премьер-лига
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Долгосрочный контракт на 5 лет

Официально: Шахтер подписал бразильского латераля Педриньо Азеведо

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о подписании контракта с бразильским латералем Педриньо Азеведо.

Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2028 года.

Игрок уже присоединился к команде на сборе в Роттердаме.

Педриньо – воспитанник бразильской "Витории", за главную команду дебютировал в сезоне-2020 и отыграл 35 матчей. В сентябре 2021-го перешел в "Атлетико Паранаэнсе", в составе которого за 2 неполных года провел 69 поединков (совершил 2 ассиста).

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В сезоне-2023 Педриньо был футболистом основного состава "Атлетико Паранаэнсе", приняв участие в 22 матчах команды во всех турнирах. Чемпион лиги Паранаэнсе – 2023.

В мае игрок получил статус свободного агента.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо Азеведо
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Источник:
ФК Шахтар

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