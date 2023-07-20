  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь не без труда, но с крупным счетом одолела Ниву из Бузовой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь не без труда, но с крупным счетом одолела Ниву из Бузовой

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команды продолжают подготовку к сезону

Оболонь не без труда, но с крупным счетом одолела Ниву из Бузовой

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

В среду, 19 июля, "Оболонь" на своей родной арене провела спарринг с представителем Первой лиги "Нивой" Бузовая.

В первом тайме борьба была вполне актуальной – несмотря на то, что "пивовары" открыли счет уже на 8-й минуте, гости сумели навязать борьбу.

А вот после перерыва "Оболонь" уже доминировала и в концовке матча додавила соперника – еще три гола от киевлян и гол престижа от "Нивы".

Итог матча – 4:1 в пользу "Оболони".

Оболонь – "Нива" Бузовая 4:1

Голы: Мединский 8, Фатеев 74, Краснопир 82, Ермоленко 90 – Сергийчук 80

По теме
yellow-arrow
Александрия подписала контракт с Плаксой
yellow-arrow
Буяльский быстро зарешал. Динамо – Аль-Хиляль 1:0. видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Сивасспор ведет переговоры по трансферу вингера Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде