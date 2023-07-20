Оболонь не без труда, но с крупным счетом одолела Ниву из Бузовой

В среду, 19 июля, "Оболонь" на своей родной арене провела спарринг с представителем Первой лиги "Нивой" Бузовая .

В первом тайме борьба была вполне актуальной – несмотря на то, что "пивовары" открыли счет уже на 8-й минуте, гости сумели навязать борьбу.

А вот после перерыва "Оболонь" уже доминировала и в концовке матча додавила соперника – еще три гола от киевлян и гол престижа от "Нивы".

Итог матча – 4:1 в пользу "Оболони".

Оболонь – "Нива" Бузовая 4:1

Голы: Мединский 8, Фатеев 74, Краснопир 82, Ермоленко 90 – Сергийчук 80