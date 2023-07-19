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Шахтер после общественного резонанса отказался от идеи ввести Гая в тренерский штаб, - СМИ
Горняки, как и специалист, за последние дни словили кучу хейта
фото из соцсетей
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Как сообщает KDK, руководство "горняков" действительно договорилось с Гаем и было готово официально ввести его в тренерский штаб команды, однако после резонанса в СМИ и критики болельщиков и общественности в клубе отказались от этой идеи.
"Горняки" решили, что это нанесет ущерб репутации клуба.
Напомним, что до недавнего момента Гай работал в тренерском штабе Романа Григорчука в "Черноморце", но 18 июля одесский клуб сообщил о том, что специалист покинул "моряков".
Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.
Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за "Кубань" а также "прсолавился" известным интервью с фразой “не могу сказать, что Россия – агрессор”.
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