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Шахтер после общественного резонанса отказался от идеи ввести Гая в тренерский штаб, - СМИ

Премьер-лига
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(2 голосов)

Горняки, как и специалист, за последние дни словили кучу хейта

Шахтер после общественного резонанса отказался от идеи ввести Гая в тренерский штаб, - СМИ

фото из соцсетей

Новина українською

"Шахтер" отказался от приглашения в тренерский штаб Патрика ван Леувена 40-летнего украинского специалиста Алексея Гая.

Как сообщает KDK, руководство "горняков" действительно договорилось с Гаем и было готово официально ввести его в тренерский штаб команды, однако после резонанса в СМИ и критики болельщиков и общественности в клубе отказались от этой идеи.

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"Горняки" решили, что это нанесет ущерб репутации клуба.

Напомним, что до недавнего момента Гай работал в тренерском штабе Романа Григорчука в "Черноморце", но 18 июля одесский клуб сообщил о том, что специалист покинул "моряков".

Гай приобрел скандальную репутацию после того, как в декабре 2014 года, выступая за донецкий "Олимпик", отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в РФ, где два года выступал за "Кубань" а также "прсолавился" известным интервью с фразой “не могу сказать, что Россия – агрессор”.

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В статье: Алексей Гай Шахтер (Донецк)
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Источник:
KDK

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Комментарии (4)
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Полiccя (Житомир)
19.07.2023 в 22:01
Добре, що цього утирка не буде в українському футболі
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0
Veminal (Киев)
19.07.2023 в 22:00
ахметов палкин как были сепарскими уплюдками - так ими и остались и сотрудников таких же подбирают как и на Азовсталь
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djeff2015 (Запоріжжя)
19.07.2023 в 21:59
п.....дор.у сибір на х....
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0
lucky_guy
19.07.2023 в 21:57
Дякую ультрас, які досить лаконічно та вивержено донесли свою позицію. Гай - чорт
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