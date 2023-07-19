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Наигровка основы? Динамо в спарирнге минимиально обыграло Аль-Хиляль

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Очередная, но не очень яркая победа Динамо

Наигровка основы? Динамо в спарирнге минимиально обыграло Аль-Хиляль

fcdynamo.com

Новина українською

В среду, 19 июля, "Динамо" провело свой шестой спарринг на летних сборах в Австрии. Соперником киевлян был бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".

Луческу выставил на игру смешанный стартовый состав, перемешав условных основных с "остальными".

Именно "основные" уже на 5-й минуте и сделали гол – Тымчик после прохода по флагу скинул чуть назад на Буяльского, который внешне очень просто и даже легко переправил в сетку.

Ближе к середине первого тайма "Аль-Хиляль" отодвинул игру к центру поля и время от времени пытался напрячь Бущана – в основном после стандартов (угловых, штрафных), причем иногда у саудитов это получалось.

У киевлян запомнился момент у Ярмоленко – Андрей в своем стиле сместился с фланга чуть в центр и дал в штангу.

В целом, первый тайм был довольно вязким, скорости были не ахти какие, да и команды частенько фолили, пререкались между собой и судьей, намекая на то, что им поспоритьв спарринге веселее, чем играть в футбол.

Интересно, что в перерыве Луческу не сделал замен, да и сама игра во втором тайме не очень изменилась.

Не очень быстрая, с небольшим количеством моментов (как Бенито не забил, с идеальной позиции дав в штангу?) небольшим преимуществом "Аль-Хиляля", которому было все-таки больше нужно.

Во второй половине второго тайма Луческу выпустил полностью новый состава, но драйва игре это не добавило. Все так и закончилось минимальной победой "Динамо".

1:0. Скучноватая, по сравнению с прошлыми матчами, игра киевлян, возможно, попытка Луческу наиграть состав под официальные матчи, ну и победа, какая уже есть.

Динамо – Аль Хиляль 1:0

Гол: Буяльский (5)

"Динамо": Бущан (Нещерет, 70), Дубинчак (Вивчаренко, 84), Биловар (Сирота, 70), Попов (Дячук, 80), Тымчик (Малыш, 84), Сидорчук (Бражко, 70), Шапаренко (Андриевский, 80), Буяльский (Царенко, 80), Кабаев (Волошин, 29), Ярмоленко (Караваев, 70), Бенито (Ванат, 70)

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В статье: Динамо (Киев) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
19.07.2023 в 21:50
Гнида команда Аль Хіляль.
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.07.2023 в 21:11
Молодці. У арабів Мілінкович-Савич, Рубен Невеш, Майкл, Кулібалі, тренує Жезус.
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