Виктор Скрипник: Ждем Сефери, у него был выходной, потому что он играл за сборную

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник дал комментарий в ходе продолжающихся ныне в Польше предсезонных сборов.

- Господин Виктор, как проходит подготовка к сезону и какие перспективы летней трансферной кампании?

- Как и в любой другой команде, есть ушедшие игроки, есть игроки, которые пришли. Мы взяли с собой много молодых людей, которые, по нашему мнению, достаточно хороши, чтобы играть с первой командой. Сейчас ждем Сефери, у него был выходной, потому что он играл за сборную. Надеюсь, у нас будет одно-два подписания, которые помогут нам в Лиге конференций. Мы работаем над ними, но, как и у всех команд, есть ограничения, мы ищем игроков для каждой линии, как и большинство команд УПЛ: нападающий, полузащитник и защитник.

- Многие клубы приезжают в этот регион для проведения предсезонной подготовки. Вам нравятся условия в Устроне?

- В этом году у нас гораздо более комфортные условия. Футбольное поле прямо у отеля, мы можем адаптироваться к погодным условиям. Поле отличного качества. Мы очень довольны.

- Хочу спросить о прошлом сезоне. После неудачного старта и потери очков "Ворскла" претерпела трансформацию – начала прекрасно играть и попала в еврокубки. В чем сила команды?

- Нашей сильной стороной была атмосфера в раздевалке. Когда все стали понимать друг друга, наша сила стала проявляться на футбольном поле. Кроме того, когда появились шансы на еврокубки, мы почувствовали, что мы можем до них дойти. Мы не сдались и сумели достичь цели.

- А с тактической точки зрения? Вы перестали играть любимым "ромбом".

- Нам пришлось адаптировать тактику под игроков. Играющие сейчас идеально подходят для выбранного нами стиля игры. У нас есть разные этапы в матчах, когда мы можем изменить схему. Но мы стараемся играть с позиции силы. Не подстраиваемся под соперника, а играем в свой футбол.

- Что думаете о еврокубковом матче? Все указывает на то, что вы будете играть с ДАКом, это очень сильная атакующая команда.

- Во-первых, нам еще нужно подождать, кто будет нашим соперником. Когда я смотрел их матч, у меня не было впечатления, что мы будем точно играть с ними. Грузины имеют очень хорошую команду. Мы наблюдаем за двумя командами, но для нас главное смотреть друг на друга. Мы занимаемся своей формой, тем, как мы себя представляем, а потом уже интересуемся, с кем будем играть и находим тактику. "Дила" хорошо играет с мячом, ДАК отлично смотрится на контратаках, у них сильные и хорошие игроки впереди. Если бы мы боялись, зачем идти на игру? Мы не боимся, хотя уважаем соперников.

Напомним, что первый официальный матч сезона "Ворскла" проведет 27-го июля против ДАК-1904 или "Дилы".