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Черноморец: скромная победа над фармацевтами
Подготовка моряков к сезону-2023/24 вышла на финишную прямую
Фото: ФК Чорноморець
Сегодня одесский "Черноморец" провел очередной контрольный матч межсезонья. В роли спарринг-партнера команды Романа Григорчука выступил старый знакомый коллектив – "Реал Фарма", выступающий во второй лиге.
Вновь, как и две с половиной недели назад, когда "моряки" в первом спарринге с "фармацевтами" выиграли 3:0, победа была на их стороне. В этот раз подопечные Андрея Пархоменко оказали сопротивление старшим по рангу, не позволив достичь крупного счета. Исход поединка решил единственный результативный удар Богдана Бойчука, поразившего цель в первом тайме.
Очередной контрольный матч «Черноморца» запланирован на 22 июля. Его соперником будет коллега по УПЛ – "Александрия".
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