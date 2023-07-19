Черноморец: скромная победа над фармацевтами

Сегодня одесский "Черноморец" провел очередной контрольный матч межсезонья. В роли спарринг-партнера команды Романа Григорчука выступил старый знакомый коллектив – "Реал Фарма", выступающий во второй лиге.

Вновь, как и две с половиной недели назад, когда "моряки" в первом спарринге с "фармацевтами" выиграли 3:0, победа была на их стороне. В этот раз подопечные Андрея Пархоменко оказали сопротивление старшим по рангу, не позволив достичь крупного счета. Исход поединка решил единственный результативный удар Богдана Бойчука, поразившего цель в первом тайме.

Очередной контрольный матч «Черноморца» запланирован на 22 июля. Его соперником будет коллега по УПЛ – "Александрия".