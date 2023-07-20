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Кривбасс объявил о подписании хорватского хавбека

Премьер-лига
(2 голосов)

Второй летний трансфер криворожского клуба

Кривбасс объявил о подписании хорватского хавбека

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
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Атакующий полузащитник Хрвое Илич продолжит карьеру в криворожском "Кривбассе". Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с футболистом подписан на три года.

24-летний футболист перебрался в УПЛ из "Хапоэля" Тель-Авив, который он покинул этим летом в статусе свободного агента. На взрослом уровне, кроме израильского коллектива, игрок защищал цвета хорватских "Дугополья", "Биело-Брдо" и "Хорватски Драговляца". Илич уже дебютировал за криворожцев в спарринге против "Колоса".

Илич стал вторым летним новичком "Кривбасса". Ранее клуб подписал Олег Кожушко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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