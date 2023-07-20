Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс объявил о подписании хорватского хавбека
Второй летний трансфер криворожского клуба
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Атакующий полузащитник Хрвое Илич продолжит карьеру в криворожском "Кривбассе". Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с футболистом подписан на три года.
24-летний футболист перебрался в УПЛ из "Хапоэля" Тель-Авив, который он покинул этим летом в статусе свободного агента. На взрослом уровне, кроме израильского коллектива, игрок защищал цвета хорватских "Дугополья", "Биело-Брдо" и "Хорватски Драговляца". Илич уже дебютировал за криворожцев в спарринге против "Колоса".
Илич стал вторым летним новичком "Кривбасса". Ранее
Популярное сейчас
- Россияне в очередной раз обстреляли Одессу и центр Николаева. Есть погибшие
- Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости
- ЛЧ. Валмиера с Желизко вылетает от словенцев, Ференцарош опозорился с тренером-россиянином, камбек Пластуна
- Телепула никогда не будет. Стоимость трансляций матчей, где смотреть новый сезон. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО