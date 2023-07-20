Новичок Шахтера: Мы все поддерживаем Украину в эти трудные времена. Мы – вместе с вами!

Новичок "Шахтера" Педриньо Азеведо прокомментировал свой переход к донецкой команде:

“ – Педриньо, добро пожаловать в "Шахтер"! Как тебя встретили и какие первые впечатления?

– Спасибо, меня приняли очень-очень хорошо. Уже вижу, что команда сплочена, все ребята очень приветливы, поэтому все просто замечательно.

– “Шахтер” – клуб с историей, который хорошо знают, в частности, в Бразилии. Следил ли ты раньше за донецкой командой?

– Да, я следил за выступлениями “Шахтера” уже давно – несколько лет. Это действительно большой клуб, где всегда было много бразильских футболистов. И я счастлив оказаться в такой команде!

– Какими своими сильными качествами ты можешь помочь команде?

– У меня высокая скорость и, кроме защитных функций, очень неплохо подключаюсь к атакам, поэтому надеюсь проявить свои лучшие черты в "Шахтере", развиваться вместе с командой и принести много пользы клубу.

– Какие цели ставишь лично перед собой?

– Хочу закрепиться в "Шахтере", хорошо играть, добывать трофеи и, как я уже говорил, сделать как можно больше для клуба.

– В Украине сейчас непростая ситуация – идет война. Что бы ты хотел сказать болельщикам “Шахтера” и всем украинцам?

– Хотел бы выразить свою солидарность и сказать, что мы все поддерживаем Украину в эти трудные времена. Мы – вместе с вами!”, - сказал Азеведо.