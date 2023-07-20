Срна находится в Милане: Шахтер пытается договориться с Интером о трансфере Трубина

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна со вчерашнего дня находится в итальянском Милане. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport.

Целью представителя "горняков" являются переговоры с "Интером" по трансферу голкипера Анатолий Трубина.

Сейчас "нерадзури" крепко стоят на своем: они оценивают вратаря в 15 миллионов евро. "Шахтер" хочет выручить 35 миллионов евро.

Для того чтобы переговоры двигались вперед, итальянцы готовы включить в сделку процент по предстоящей перепродаже футболиста.

А вот относительно Янна Зоммера у "Интера" более спокойная ситуация. "Нерадзури" решили не платить клаузулу "Баварии" размером в шесть миллионов евро – итальянцы пытаются договориться за меньшую сумму трансфера. "Интер" все еще планирует подписать двух голкиперов этим летом.

Контракт Трубина с "Шахтером" истекает в июне 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает воспитанника "горняков" в 22 миллиона евро.